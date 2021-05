Theatertreffen hofft für 2022 auf viel echte Bühne

Das Berliner Theatertreffen hat in seiner digitalen Ausgabe rund 48.000 Streaming-Abrufe verzeichnet.

Wegen der Corona-Pandemie ging das Festival vom 13. Mai bis Pfingstmontag zum zweiten Mal in alternativer Form über die Bühne, es gab 80 Stunden Programm mit 56 Streams. Leiterin Yvonne Büdenhölzer zeigte sich am Dienstag sehr zufrieden: «Im Anbetracht, dass wir uns im zweiten Jahr der Pandemie befinden, haben wir alles möglich gemacht, was möglich war.» Das Theatertreffen in dieser vollständig digitalen Form sei ein «reizvolles Experiment und eine positive Überforderung». Für das Theatertreffen 2022 hoffen die Veranstalter aber auf weniger Distanz und Screens - und dafür auf viele physische Live-Momente und Begegnungen.