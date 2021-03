Berliner Ensemble geht zurück auf die Probebühne

Das Berliner Ensemble widmet sich wieder seiner Bühnenarbeit.

Von Ende März an sollen die Proben für fünf Produktionen aufgenommen werden, wie das Theater am Montag (01. März 2021) mitteilte. Mit Blick auf die Corona-Pandemie wurde allerdings ergänzt: «Aufgrund der aktuellen Situation ist es derzeit leider nicht möglich, verbindliche Premierendaten bekanntzugeben.»

Unter erhöhten Schutz- und Hygienemaßnahmen will sich das Theater aber auf mögliche Öffnungsszenarien nach Ostern vorbereiten. Zu den Stücken für die zweite Spielzeithälfte 2020/21 zählt eine «Überschreibung» von Richard Wagners «Der Ring des Nibelungen» von Thomas Köck, die Ersan Mondtag in der Uraufführung inszeniert. Oliver Reese bringt den Roman «Sarah» von Scott McClanahan auf die Bühne. Die niederländische Regisseurin Nanouk Leopold inszeniert «Anatomie eines Suizids» von Alice Birch. Ende März sollen die abschließenden Proben für «Die Dreigroschenoper» von Brecht/Weill in der Regie von Barrie Kosky fortgesetzt werden.