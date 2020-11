Grips Theater singt gegen Corona-Blues

In dem Videoclip singt und spielt eine neunköpfige Gruppe «Fahr mal wieder U-Bahn» - im Herbstlaub vor der Bühne am Hansaplatz. Das Ganze war Teil eines Aktionstages der im Deutschen Bühnenverein organisierten Theater und Orchester - diese müssen wegen der Pandemie pausieren. Das Grips Theater hat «Fahr mal wieder U-Bahn» als «Hommage an das Miteinander in der Großstadt» ausgewählt, wie die Bühne am Montag (30. November 2020) erklärte.