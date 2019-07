Kudammbühnen halten Zuschauerzahl im Schiller Theater

Seit einem Jahr spielen die Berliner Kudammbühnen nicht mehr am Kurfürstendamm, sondern in einem Ausweichquartier.

Theaterchef: «Das übertrifft unsere kühnsten Erwartungen»

Von Ende September 2018 bis Anfang Juli 2019 seien mehr als 155 000 Besucher bei ihnen gewesen. «Das übertrifft unsere kühnsten Erwartungen», teilte Theaterchef Martin Woelffer am Dienstag (16. Juli 2019) mit. Zum Vergleich: In der Spielzeit davor waren es - auf damals zwei Bühnen am Kurfürstendamm - insgesamt 160 000 Besucher gewesen.