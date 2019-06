Theatermacher Kay Voges kommt nicht zur Volksbühne

Kaum ein anderer Theatermacher steht so für den Einsatz neuer Technologien wie Kay Voges. Der 47-Jährige war auch als möglicher Nachfolger an der Berliner Volksbühne im Gespräch. Jetzt werden andere Pläne bekannt.

Der scheidende Intendant des Schauspiels Dortmund, Kay Voges, geht nach Wien. Er übernimmt dort zur Saison 2020/21 die Leitung des Volkstheaters, wie die österreichische Hauptstadt am Freitag, den 7. Juni 2019 bekanntgab. Der 47-Jährige war auch als möglicher Leiter der Berliner Volksbühne im Gespräch. Noch ist nicht bekannt, wer das Berliner Traditionstheater in Zukunft leiten wird. Voges ist der zweite renommierte Theaterdirektor, der demnächst aus Deutschland nach Wien geht. Auch Martin Kusej wechselt zur Saison 2019/20 vom Münchner Residenztheater an das Burgtheater. Voges' Vertrag in Österreich ist laut Mitteilung auf fünf Jahre angelegt.