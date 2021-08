Union: Gute Chancen bei Conference-League-Qualifikation

Trotz 20 Jahren Europacup-Abstinenz würde der 1. FC Union Berlin bei einer Qualifikation für die Gruppenphase der neuen Conference League nicht im schlechtesten Lostopf landen.

Union tritt am Donnerstag (18.00 Uhr/MESZ/Sport1) in Helsinki zum Playoff-Hinspiel gegen Koupio PS an. Das Rückspiel gegen den finnischen Pokalsieger findet eine Woche später im Berliner Olympiastadion statt. Der Sieger ist für die Gruppenphase qualifiziert, die am 16. September beginnt und am 27. August in Istanbul ausgelost wird. Für ein Aufrücken von Union in den zweitbesten von vier Töpfen müssten in den Playoffs acht schlechter bewertete Teams gegen einen Favoriten gewinnen.