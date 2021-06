Union verleiht Moser und Maciejewski weiter aus

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin verzeichnet die Abgänge neun bis zwölf. Die Köpenicker verleihen Lennart Moser und Tim Maciejewski erneut an den österreichischen Verein Austria Klagenfurt, wie Union am Donnerstag mitteilte. Den nunmehr zwölf Abgängen stehen aber auch schon zehn Neuverpflichtungen gegenüber.

Sowohl der 21 Jahre alte Torwart Moser als auch der ein Jahr jüngere Offensivspieler haben bereits in der vergangenen Saison den Klagenfurtern zum Aufstieg in die erste Liga verholfen. «Für junge Spieler ist es wichtig, so viele Erfahrungen wie möglich zu sammeln. Sowohl Tim als auch Lennart haben sich sportlich und persönlich in den letzten Monaten enorm weiterentwickelt. Wir sind überzeugt, dass eine erneute Leihe Sinn ergibt und freuen uns, dass beide Spieler in der neuen Saison die Möglichkeit haben, in der österreichischen Bundesliga zu spielen», sagte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball.