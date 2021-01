Union-Trainer Fischer: «Im Fußball kann es schnell gehen»

Urs Fischer will von seiner vorsichtigen Linie nicht abweichen. Auch einem Tag nach dem perfekten Start ins neue Jahr mit dem 2:0-Sieg des 1. FC Union Berlin beim SV Werder Bremen, betonte der Schweizer Coach: «Ich werde mich immer gleich äußern.» Union spiele erst das zweite Jahr in der Fußball-Bundesliga, betonte Fischer.

«Wir machen es im Moment sehr gut. Das soll uns auch Vertrauen und Zuversicht für die nächsten schwierigen Aufgaben geben. Aus meiner Sicht sollten wir nicht verleitet werden, anders zu denken, weil es im Moment gut läuft», sagte der Union-Trainer am Sonntag in einer Medienrunde per Video.