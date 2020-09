Start für Union: Kruse-Debüt und Gikiewicz-Rückkehr

Für den 1. FC Union Berlin beginnt die zweite Bundesliga-Saison am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit einem Heimspiel gegen den FC Augsburg. 5000 Menschen dürfen im Stadion an der Alten Försterei sein, davon rund 4500 Zuschauer. Das lässt die Infektionsschutzverordnung des Landes Berlin zu.

AUSGANGSLAGE: Beide Mannschaften kämpften in der vergangenen Saison erfolgreich um den Klassenerhalt. Union wurde Elfter, Augsburg kam auf Rang 15. Der Ligaverbleib ist auch in diesem Jahr das Ziel beider Vereine, die noch nicht so richtig wissen, wo sie stehen. Aufgrund des Heimvorteils ist Union leicht favorisiert.