Union Berlin «mit Zuversicht» gegen Borussia Mönchengladbach

«Wir müssen das Ganze mit einer gewissen Zuversicht angehen», sagte Trainer Urs Fischer vor dem Heimspiel am Samstag (23. November 2019). Das Stadion An der Alten Försterei wird mit 22 012 Zuschauern erneut ausverkauft sein. Fischer geht mit viel Respekt in die Begegnung. Der Schweizer lobte den Kontrahenten fast schon überschwänglich. «Die sind wirklich gut drauf und haben einen Lauf. Sie entwickeln eine Wucht und Dynamik in der Vorwärtsbewegung», sagte Fischer: «Sie sind sehr zweikampfstark und versuchen immer wieder zu pressen. Sie stehen nicht unverdient da, wo sie stehen.»