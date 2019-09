Christopher Trimmel: Union keine «dreckige Truppe»

Aufsteiger Union Berlin sieht sich trotz der hohen Anzahl an Platzverweisen zu Saisonbeginn in der Fußball-Bundesliga nicht als unfaire Mannschaft.

«Ich finde nicht, dass wir eine dreckige Truppe sind, die viel foult. Es ist eine individuelle Sache», sagte Kapitän Christopher Trimmel am Dienstag: «Was die Roten Karten für Keven Schlotterbeck und Sebastian Polter betrifft, kann man nur erwähnen: Jungs, passt in den Zweikämpfen ein bisschen besser auf – vor allem mit offener Sohle.»

Bei der Niederlage am Samstag in Leverkusen (0:2) hatte Angreifer Polter die Rote Karte gesehen, beim 1:1 in Augsburg erwischte es Innenverteidiger Schlotterbeck. Abwehrkollege Neven Subotic musste gegen Werder Bremen (1:2) mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz.