Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Union muss bei einer möglichen Verpflichtung von Philipp Förster vom Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen finanziell nachlegen.

«Berlin ist deutlich unter der Schmerzgrenze geblieben», sagte Mikayil Kabaca, der sportliche Leiter des SVS, am Donnerstag auf der Saisonplanungs-Pressekonferenz in Sandhausen. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte in der abgelaufenen Saison 29 Partien absolviert und dabei fünf Tore erzielt sowie drei Vorlagen gegeben. Der Bundesliga-Aufsteiger kommentierte das Interesse nicht. «Wir halten es bei allen Transfers wie in den vergangenen Jahren auch und vermelden sie erst, wenn sie fix sind», sagte Union-Pressesprecher Hannes Hahn der Deutschen Presse-Agentur.