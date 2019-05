«Wahnsinn»: Unions Aufstiegsparty mit Boot, Bier und Pyro

Einen ganzen Tag lang feiert der 1. FC Union seinen ersten Bundesliga-Aufstieg. Eintrag ins Gästebuch von Berlin, eine zweistündige Bootstour, Empfang auf dem heimischen Rathaus, Party im Stadion. Nun beginnt endgültig die Feinplanung für das Oberhaus.

Mit Glockengeläut der nahen Kirchen, roten Pyrofackeln und reichlich Feuerwerk wurde die Partygruppe um Vorsänger Polter am Mittwoch nahe des Stadions An der Alten Försterei begrüßt. «Wahnsinn», rief Coach Urs Fischer ohne jede Schweizer Zurückhaltung anschließend vom offenen Bus auf dem Weg in die Arena. «Das ist geiler als Meister werden», sagte Offensivspieler Akaki Gogia.

Zwei Tage nach dem Aufstieg realisieren die Eisernen langsam immer mehr, was für eine sportliche Leistung sie vollbracht haben. «Es ist angekommen, dass wir aufgestiegen sind», sagte Geschäftsführer Oliver Ruhnert: «Wir bekommen auch mit, was in der Stadt alles passiert. Es fühlt sich wirklich gut an.» Man merke, dass «Union ein Verein ist, der für die Menschen etwas ganz Außergewöhnliches erreicht hat. Das ist das, was mich am meisten freut, das zu sehen: die Freude und die Dankbarkeit der Leute».