Keine Fans vor Berliner Derby am Olympiastadion

Am Freitagabend eröffnen Hertha BSC und der 1. FC Union Berlin den 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Die Partie findet unter den strengen Regeln der Corona-Verordnung statt. Zuschauer sind in der mehr als 74 000 Zuschauer fassenden Arena deshalb nicht zugelassen. Beim Spiel der Hinrunde war es am 2. November beim 1:0-Sieg von Union zu Fan-Ausschreitungen im Stadion An der Alten Försterei gekommen.