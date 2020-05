Berliner Polizei geht von ruhigem Fußball-Derby aus

Beim Hinspiel im Stadion An der Alten Försterei in Köpenick hatte es heftige Zwischenfälle in beiden Fan-Lagern gegeben. Hertha-Anhänger zündeten immer wieder Leuchtraketen und feuerten sie auch in Richtung Rasen und Zuschauerränge ab. Dabei wurde fast die Familie von Stürmer Sebastian Polter getroffen, der die Unioner spät zum umjubelten 1:0-Sieg schoss.