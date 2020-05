Hertha sieht Brisanz auch im Geister-Derby

Motivation würde seine Mannschaft vor allem aus dem sportlichen Ablauf des Hinspiels ziehen, das Hertha beim Bundesliga-Aufsteiger Union mit 0:1 verloren hatte. «Das ist eine Riesenchance für uns, zurückzuschlagen. Wir haben nicht vergessen, was im letzten Spiel passiert ist. Deshalb ist die Bedeutung für uns schon groß», betonte Preetz. Cheftrainer Bruno Labbadia will sich mit den Umständen in Corona-Zeiten «gar nicht mehr beschäftigen». Stattdessen gelte es, «den Fokus darauf zu richten, was wir beeinflussen können». Nach dem 3:0-Sieg in Hoffenheim bei seinem Hertha-Debüt komme es nun für alle im menschenleeren Olympiastadion darauf an, «dass man selbst seine Emotionen hervorholt», erklärte Labbadia.