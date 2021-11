Berliner Sechstagerennen im Februar geplant

Nach einjähriger Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie soll das Berliner Sechstagerennen vom 8. bis 13. Februar 2022 im Berliner Velodrom zum 110. Mal seine Runden drehen.

«Wir sind seit etwa zwei Monaten in den Planungen. Es ist zwar ein Riesenstress, weil wir viel weniger Zeit zur Vorbereitung haben. Aber das Einzige, was uns stoppen kann, ist die gesundheitliche Lage», sagte Valts Miltovics, Geschäftsführer der Sixdays Berlin, am Donnerstag (11. November 2021) auf einer Pressekonferenz in Berlin. Die Organisatoren setzen auf die 2G-Regel. «Das ist der einzige Weg», ergänzte Miltovics. Mit bis zu 6000 Zuschauern am Tag wird derzeit geplant.