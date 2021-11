Para-Eishockey-Qualifikationsturnier für Peking in Berlin

Das deutsche Para-Eishockeyteam hat zur Qualifikation für die Paralympischen Winterspiele in Peking das Heimrecht erhalten.

Vom 26. November bis 1. Dezember will das Team von Cheftrainer Andreas Pokorny eines der insgesamt letzten beiden Tickets für Peking in der Eishalle «PO9», der Heimspielstätte des SCC Adler Berlin, erkämpfen. Für die deutschen Para-Eishockeyspieler wäre es die zweite Teilnahme nach den Spielen 2006 in Turin, nachdem die letzten beiden Spiele knapp verpasst wurden.