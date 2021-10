Walking Football: Für Gesundheit, gegen Isolation im Alter

Knapp zehn Vereine mit Gruppen zwischen acht und 30 Personen spielen in Berlin Walking Fußball, Vorreiter in der Hauptstadt war der FV Wannsee Anfang des vergangenen Jahres. Bestenfalls sechs gegen sechs ohne Torwart spielen in Deutschland gegeneinander. Trotz noch unterschiedlicher Bestimmungen zwischen den Landesverbänden ist Heinz «guter Dinge, dass wir überregionale Turniere veranstalten werden.» Auch in Berlin will der studierte Master im Bereich Marketing einen regelmäßigen Spielbetrieb aufbauen: «Das wird kein Ligaspielbetrieb sein, sondern eher eine Turnierserie, bei der die gemeinsame Erfahrung im Vordergrund steht.»