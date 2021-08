Blindenfußball-Bundesliga startet mit Doppelspieltag

Ausgetragen werden die Begegnungen der acht Mannschaften, zu denen auch das Gastteam des BSV 1958 Wien aus Österreich gehört, auf dem Hertha-Platz Am Nordufer in Berlin-Wedding auf der Grundlage eines detaillierten Hygienekonzeptes. Die Spiele sind öffentlich. Das Finale von fünf Spieltagen findet am 30. Oktober in Bonn statt.