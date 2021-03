Spandau schafft im fünften CL-Spiel den ersten Sieg

Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 hat im fünften Spiel der Champions-League-Hauptrunde den ersten Sieg gefeiert.

Nach zuvor drei Niederlagen und einem Remis gewannen die Berliner am Dienstag (02. März 2021) im italienischen Ostia 12:6 gegen CC Ortigia mit 12:6 (4:2,4:1,2:3,2:0). Damit hat Spandau nun vier Zähler auf dem Konto und sich die vagen Chancen auf das Erreichen des Final 8 im Königswettbewerb Anfang Juni in Hannover erhalten, in das die jeweils vier Ersten der beiden Sechser-Hauptrunden-Gruppen einziehen.