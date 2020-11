15 Spieler von Hertha und Union für Länderspiele abgestellt

Die Union-Profis Christopher Trimmel und Joel Pohjanpalo sowie gleich 13 Spieler von Bundesliga-Lokalrivale Hertha BSC sind in den kommenden Tagen auf Länderspielreise.

Timmel tritt mit Österreich in einem Test gegen Luxemburg sowie in der Nations League gegen Nordirland und gegen Norwegen mit Hertha-Keeper Rune Jarstein an. Der Finne Pohjanpalo ist für die Partien gegen in Frankreich, in Bulgarien und in Wales dabei.