Spandau trifft in CL-Gruppenphase auf schwere Gegner

Der deutsche Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 trifft in der Gruppenphase der Champions League auf schwere Gegner.

Das ergab die Auslosung am Montag (19. Oktober 2020) in Rom. Für Spandau 04 steht dabei die erste Aufgabe im Dezember in Ostia bei Rom an. Gegner der Berliner sind in Gruppe A auch Hochkaräter wie Olympiakos Piräus, Pro Recco Genua, Jug Dubrovnik und CN Marseille. Im November wird dazu noch ein Qualifikant ermittelt. Gespielt wird die Hauptrunde in dieser Saison nicht in Hin- und Rückpartien der Teams in zwei Sechsergruppen, sondern in drei Turnierphasen.