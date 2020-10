Coronavirus-Pandemie: Keine Champions League im Eishockey

Wegen der Coronavirus-Pandemie ist die Saison der Champions Hockey League abgesagt worden.

«Die Gesundheit und Sicherheit aller teilnehmenden Teams ist von höchster Priorität und angesichts der aktuellen Entwicklung der epidemiologischen Situation sind wir leider nicht in der Lage zu garantieren, dass alle Beteiligten immer in guter Gesundheit und ohne Quarantäne-Auflagen heimkehren können, ganz gleich wie ausgereift unsere Schutzkonzepte sind», sagte CHL-Präsident Peter Zahner am Dienstag (13. Oktober 2020) nach einer außerordentlichen Video-Konferenz. «Die Pandemie befindet sich außerhalb unserer Kontrolle. Diese Tatsache müssen wir leider akzeptieren», meinte der Schweizer.