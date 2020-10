BFC-Meistertrainer Bogs: «Zu halten war sowieso keiner»

Das Ende des DDR-Fußballs war schon lange vor der deutschen Wiedervereinigung besiegelt. Das sagte der einstige Trainer von DDR-Rekordmeister BFC Dynamo kurz vor dem 30. Jahrestag der Einheit am Samstag.

«Zu halten war sowieso keiner. Die wollten alle gleich die D-Mark haben», erinnerte sich der heute 73 Jahre alte Bogs in der «Märkischen Oderzeitung» (Donnerstag). Gleich nach der Maueröffnung am 9. November 1989 habe die Abwanderung der besten DDR-Fußballer in die Bundesliga begonnen. «Die Spielervermittler gaben sich quasi die Klinke in die Hand», bemerkte Bogs.