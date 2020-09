Planungen für Sechstagerennen: Vorbereitungen laufen weiter

«Wir würden das Rennen im Velodrom natürlich gerne veranstalten und haben für eine Entscheidung noch Zeit», sagte Pressesprecher Cem Herder. Die Madison Sports Group als Veranstalter beider Rennen hatte am Donnerstag die Sixdays in London aufgrund der Covid-19-Pandemie neu angesetzt. Sie hätten eigentlich im Oktober im Olympiapark stattfinden sollen. Neuer Termin ist nun im Oktober kommenden Jahres. Vor London hatten bereits die Veranstalter in Rotterdam und Bremen ihre Rennen, die für den Winter 2020/21 geplant waren, jeweils ein Jahr verschoben.