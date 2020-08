Bundesligaspielplan: Union startet gegen Augsburg, Hertha bei Werder

Das erste Berliner Derby steigt am ersten Dezember-Wochenende (4. bis 7. Dezember) im Olympiastadion . Das Rückspiel in der Alten Försterei bei Union wurde für den 27. Spieltag (3. bis 5. April) Anfang April terminiert. Am letzten Spieltag, am 22. Mai 2021, empfängt Union RB Leipzig, die Hertha gastiert dann bei 1899 Hoffenheim.