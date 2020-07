Berliner Profisport in Corona-Zeiten: Ein Blick in die Clubs

Am kommenden Freitag (17. Juli 2020) startet der neue Trainer Jaron Siewert mit seinem Team in die Vorbereitung. Nach dem Abbruch der vergangenen Saison geht es in der Bundesliga der Handballer im Oktober wieder los. Nicht nur die Füchse hoffen, dass dann auch die Fans zurückkehren und wieder Stimmung in den Hallen einkehrt. Ob das so kommt oder es zunächst nur Geisterspiele gibt, wird diskutiert.