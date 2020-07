Julia Görges kommt mit neuem Coach nach Berlin

Julia Görges kommt nach der Trennung von Trainer Jens Gerlach mit einem neuen Coach zu den Show-Turnieren nach Berlin.

Wie die deutsche Nummer 2 der «Bild» im Interview bestätigte, wird sie bei dem Turnier vom 13. bis 19. Juli 2020 mit dem Holländer Raemon Sluiter zusammenarbeiten. «Wir haben erstmal eine Test-Phase vereinbart. Man hat ja keine Sicherheit, weil man nicht weiß, wann es wieder richtig losgeht», sagte Görges. Sluiter hatte in der Vergangenheit mit der Niederländerin Kiki Bertens gearbeitet.

Die geplanten Grass Court Championships Berlin wurden auf 2021 verschoben. Doch die Hauptstadt muss in diesem Jahr nicht auf hochkarätiges Tennis verzichten. mehr

© dpa

Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev hat seine Teilnahme an dem Show-Turnier in Berlin in der kommenden Woche abgesagt. mehr