Sportvereine dürfen Betrieb am 15. Mai wieder aufnehmen

Berliner Sportvereine dürfen ihren Trainingsbetrieb im Freien am 15. Mai wiederaufnehmen.

Das soll zunächst in kleineren Gruppen möglich sein, wie Regierungschef Michael Müller (SPD) am Mittwoch (06. Mai 2020) mitteilte. Der Senat beschloss zudem weitere Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus.

