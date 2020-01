Erneuter Führungswechsel bei Berliner Sixdays

Beim 109. Berliner Sechstagerennen hat es vor dem Finaltag erneut einen Führungswechsel gegeben.

Die Dänen Marc Hester und Oliver Wulff Frederiksen siegten am 27. Januar 2020 vor 8600 Zuschauern im Velodrom in der letzten Jagd des Tages und setzten sich mit 380 Punkten an die Spitze des Feldes. Die Österreicher Andreas Graf/Andreas Müller folgen rundengleich mit 332 Zählern.