Laureus: Pilotin Flörsch für Comeback nominiert

Rennfahrerin Sophia Flörsch gehört zu den sechs Laureus-Auserwählten für das Comeback des Jahres - und, mit der 19 Jahre alten Münchnerin, unter anderem der FC Liverpool.

Die Stiftung gab am 15. Januar 2020 die Nominierten in den verschiedenen Kategorien bekannt. Flörsch war am 18. November 2018 auf dem engen Stadtkurs von Macau in einem Rennen der Nachwuchsserie schwer verunglückt.