DOSB-Vize schließt Olympia-Bewerbung Berlins nicht aus

DOSB-Vizepräsident Kaweh Niroomand schließt eine Olympia-Bewerbung Berlins für 2032 nicht aus.

Finanzielle Konsequenzen nicht zu Lasten der Bevölkerung

In diesem Diskussionsprozess gebe es jedoch noch viele andere und auch wichtigere Aspekte. «Vor allem müssen Olympische Spiele in Berlin einen vernünftigen Ansatz haben», sagte Niroomand. «Sie dürfen auf gar keinen Fall eine zweiwöchige Mega-Show sein, deren finanzielle Konsequenzen danach die Bevölkerung zu tragen hätte.» Bisher hat nur die Initiative Rhein-Ruhr ihr Interesse an einer Bewerbung bekundet.