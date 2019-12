Attraktives Achtelfinal-Los: RB Leipzig gegen Tottenham

Bundesliga-Spitzenreiter RB Leipzig steht im Achtelfinale der Champions League vor einer attraktiven sowie lösbaren Aufgabe und trifft auf den englischen Vorjahresfinalisten Tottenham Hotspur.

Damit kommt es bei der ersten Teilnahme der Sachsen an der K.o.-Runde der Fußball-Königsklasse zum Trainerduell von Julian Nagelsmann mit Starcoach José Mourinho. Das ergab die Auslosung am 16. Dezember 2019 im schweizerischen Nyon. Die Achtelfinals werden zwischen dem 18. Februar und dem 18. März ausgetragen. Leipzig spielt das entscheidende Rückspiel vor heimischer Kulisse.

Dass RB zuerst auswärts antreten muss, dürfte dem Club entgegenkommen. Schließlich hat Leipzig in der Gruppenphase sieben seiner elf Punkte auf fremdem Platz geholt. Hinzu kommt der Werner-Faktor: Nationalspieler Timo Werner hat in seiner Laufbahn in der Königsklasse bisher ausschließlich auswärts getroffen, liegt bei sechs Toren in sechs Spielen.