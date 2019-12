«Wir dürfen die Olympischen Spiele nicht den Autokratien überlassen. Deutschland ist die viertgrößte Industrienation auf der Welt», sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur am 14. Dezember 2019 am Rande der Gala zum «Berliner Sportler des Jahres 2019» in der Neuköllner Estrel Convention Hall . Im Zuge einer Bewerbung würde Berlin als ausrichtende Stadt «natürlich bereit stehen. Berlin hat gezeigt, dass es solche Großveranstaltungen austragen kann.»