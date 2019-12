Berliner Sportler des Jahres ausgezeichnet

Vor über 2000 Gästen in der Estrel Convention Hall wurden die Athleten am 14. Dezember 2019 mit dem goldenen Champions-Bären ausgezeichnet. Die Fußballer vom 1. FC Union und ihr Coach Fischer bedankten sich per Videobotschaft für die Ehrung, da sie am Nachmittag in der Bundesliga beim SC Paderborn (1:1) antreten mussten. «Diese Auszeichnung wird einen ganz besonderen Platz bei uns in der Kabine bekommen», sagte Unions Kapitän Christopher Trimmel.