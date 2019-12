Giani benennt Volleyball-Kader für Berlin-Vorbereitung

Kapitän Lukas Kampa und Starspieler Georg Grozer führen den 15 Mann starken Kader an, der am 26. Dezember 2019 im Trainingszentrum in Kienbaum zusammenkommt. Im Aufgebot steht auch mehr als zweieinhalb Jahre nach seinem letzten Länderspiel erwartungsgemäß Routinier Markus Steuerwald. Der 30 Jahre alte Libero vom VfB Friedrichshafen ist Konkurrent der etatmäßigen Nummer eins im Nationalteam Julian Zenger (22) von Meister Berlin Volleys . Insgesamt sind fünf Bundesligaspieler dabei.