Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 steht in der Champions League vor einem vorentscheidenden Schlüsselspiel.

Im Duell der sieglosen Teams in der Hauptrundengruppe A peilen die Berliner am Freitag (19.00 Uhr) den ersten Erfolg gegen die Montenegriner von Jadran Herceg Novi an. «Mit einem Sieg und dann vier Punkten wären wir wieder gut dabei. Deshalb wollen wir unbedingt gewinnen und werden entsprechend motiviert und einsatzstark zu Werke gehen», sagt Manager Peter Röhle vor der Partie in der Schwimmhalle Schöneberg. Jadran kommt als punktloser Letzter des Achterfeldes in die Hauptstadt, Spandau steht mit nur einem Zähler aus dem 12:12-Auswärts-Remis bei Jadran Split ebenfalls im Tabellen-Keller. Die ersten Vier der Gruppe qualifizieren sich für das Final 8 im Frühsommer in Genua.