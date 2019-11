Der Landessportbund Berlin hat einen Judo-Trainer, der einen Athleten beschimpft und angegriffen haben soll, von seinen Aufgaben entbunden.

«Der Landessportbund hat den Trainer am Montagabend freigestellt», bestätigte LSB-Sprecher Oliver Weiß am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Zu den Gründen sei aufgrund des laufenden Verfahrens Stillschweigen vereinbart worden.

Der Rechtsausschuss des Deutschen Judo-Bundes (DJB) wird sich am Freitag in Potsdam mit dem Fall befassen. Dem Trainer wird vorgeworfen, einen 18 Jahre alten Athleten aus Hamburg bei der Vorbereitung auf die U-21-WM in Marrakesch in Kienbaum bei Berlin «übel beschimpft und körperlich angegriffen» zu haben, wie die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» berichtet hatte.