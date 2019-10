Makkabi Deutschland eröffnet neues Hauptstadtbüro

Der jüdische Turn- und Sportverband Makkabi Deutschland hat am Donnerstag, den 17. Oktober 2019 in Berlin sein neues Hauptstadtbüro eröffnet.

«Das ist ein wichtiges Zeichen für unsere Stadt. Makkabi wird die sportliche, kulturelle und religiöse Vielfalt in Berlin bereichern», sagte Berlins Innensenator Andreas Geisel in einer Mitteilung.

Makkabi: Jeder kann Mitglied werden

Der jüdische Turn- und Sportverband hat in Deutschland insgesamt 37 Ortsvereine. «Mitglied kann jeder werden, unabhängig von Religion, Nationalität oder Hautfarbe, egal welches Alter oder wie erfahren man ist», steht auf der Homepage: «Bei Makkabi sind alle gleich und vereint in der Freude am Sport.»