Schwimmerin Lisa Graf plant Comeback

Rückenschwimmerin Lisa Graf plant ihre Rückkehr in den Leistungssport. Sie startet für den Verein SG Neukölln Berlin.

Wie die «Leipziger Volkszeitung» (Mittwoch) berichtet, habe sich die 26-Jährige nach einem Jahr Pause dazu entschieden, einen Angriff zur Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio zu starten. Dafür hat sich Graf der Leipziger Trainingsgruppe um Landesauswahl-Coach Frank Embacher angeschlossen. «Ich habe Abstand gebraucht und andere Sportarten ausprobiert. Als ich im Sommer die Deutschen Meisterschaften sah, habe ich gemerkt, dass da irgendwas fehlt - oder irgendwer», sagte Graf, die vorerst wohl weiter für ihren derzeitigen Verein SG Neukölln Berlin startet.

Die zweimalige EM-Vierte, die 2016 in Rio im Olympia-Halbfinale stand, befindet sich mit der Trainingsgruppe der SSG Leipzig derzeit in einem dreiwöchigen Höhentrainingslager in der Türkei. Ihre Paradedisziplin sind die 200 Meter Rücken. «Lisa hat als deutsche Rekordhalterin eindeutig das Potenzial für die Spiele, auch wenn es nach dem Jahr Pause eine anspruchsvolle Aufgabe wird», erklärte Embacher.