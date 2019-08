Viktoria 89 will Bielefeld im DFB-Pokal «stressen»

Der Berliner Fußball-Regionalligist FC Viktoria 89 sieht sich im DFB-Pokal für eine Überraschung gerüstet.

Im Erstrunden-Heimspiel gegen Zweitligist Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr) sieht sich der Hauptstadtclub keinesfalls chancenlos. «Ich glaube, meine Mannschaft ist in der Lage, auch höherklassige Gegner zu stressen», sagte Trainer Benedetto Muzzicato selbstbewusst am Donnerstag bei einer Pressekonferenz des Clubs. Sein Fazit: «Wir können Bielefeld schlagen.»