Derby-Meeting der Traber bietet am Wochenende die Höhepunkte

Das Derby-Meeting der Traber in Berlin-Mariendorf geht mit hohen Erwartungen und großer Spannung in die abschließenden Renntage.

Am Samstag steht am sechsten Tag der bedeutendsten nationalen Trabrennveranstaltung das deutsche Stuten-Derby auf dem Programm. Am Sonntag wird das 124. Deutsche Traber-Derby gestartet.