Sonderstellung in Kunstrasen-Debatte

Der Berliner Fußball-Verband (BFV) sieht sich im Falle einer Übergangszeit für das mögliche Aus von Kunstrasenplätzen mit Plastik-Granulat in einer Sonderstellung.

«380 von 381 Kunstrasenplätzen sind in Berlin den Bezirken unterstellt. Diese werden in einem Zeitraum von sieben bis zehn Jahren ausgetauscht», sagte Jendrik Gundlach, BFV-Präsidialmitglied Sportinfrastruktur, Sportstätten und Vereinsberatung, der Deutschen Presse-Agentur. Offen ist, wie viele Plätze in Berlin mit Plastik-Granulat oder anderem Material befüllt sind.