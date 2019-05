Spandau 04 blickt zuversichtlich nach vorn

Nach dem 37. Meistertitel in 40 Jahren geht bei den Wasserballern von Spandau 04 der Blick nach vorne.

Allerdings verhehlte es der Manager nicht, dass der Erfolg in der Best of Five-Serie «Balsam für die Seele» war, «denn eine vierte Saison ohne Championat wollten wir uns nicht antun.» Bisher war die Mannschaft nur 1993, 2013 und 2018 ohne Titel geblieben.

Dass das von Trainer Petar Kovacevic gecoachte Team die Finalserie auf kürzestem Wege in drei Spielen entschied, so Präsident Hagen Stamm, «haben uns nur wenige zugetraut und hätte Wettern wohl eine üppige Sieg-Quote eingebracht.» Die Mannschaft habe am Ende einer Saison mit mehr Downs als Ups ihre besten Leistungen gebracht und gezeigt, wozu sie in der Lage sei.