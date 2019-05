«Jugend trainiert» geht auf Jubiläumstour

In 50 Orten sollen bis Juli 2020 Aktionen angeboten werden, die Eröffnungsfeier findet am 23. September im Olympiastadion Berlin statt. Der Wettbewerb solle so weiterentwickelt werden, «um ihn auch in den nächsten 50 Jahren attraktiv zu gestalten», sagte Thomas Härtel, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Schulsportstiftung, am Mittwoch (8. Mai 2019) in Berlin.