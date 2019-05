Turner Herder erleidet Hals-Verletzung

Der Berliner Auswahlturner Philipp Herder ist beim Training am Barren schwer gestürzt und hat sich eine Verletzung im Halsbereich zugezogen.

Dies teilte der Deutsche Turnerbund am Freitag mit. Der Trainingssturz hatte sich bereits am Montag ereignet. Bei der Untersuchung stellte sich glücklicherweise keine direkte Beeinträchtigung der Halswirbelsäule heraus. Die Verletzung erwies sich als Riss des Bandes zwischen dem vierten und fünften Halswirbel.

«Ich bin sehr froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist, denn der Sturz war nicht ohne. Ich will nun die Verletzung vernünftig auskurieren und hoffe, dass ich so bald wie möglich wieder ins Training einsteigen kann», sagte der 26-jährige Herder nach seiner Entlassung aus dem Unfallkrankenhaus Berlin am Freitag.