Hertha braucht Sieg: Korkuts Premiere vor fast leeren Rängen

Nach den ersten Wohlfühl- und Kennenlerntagen will Trainer Tayfun Korkut mit Hertha BSC gegen seinen ehemaligen Club VfB Stuttgart direkt liefern.

Sollte er wohl auch. Es gebe «insgesamt keine Ausreden, wir müssen Spiele gewinnen», betonte Sportdirektor Arne Friedrich am Freitag bei einer Pressekonferenz zum Auswärtsspiel an diesem Sonntag (05. Dezember, 15.30/DAZN) vor fast leeren Rängen in Stuttgart - 750 Zuschauerinnen und Zuschauer sind wegen der hohen Zahlen in der vierten Welle der Corona-Pandemie nur zugelassen.