Bobic: Liegt an Dardai selbst, wie lange er Trainer ist

Fredi Bobic hat auch ein längeres Engagement von Pal Dardai als Chefcoach bei Hertha BSC nicht ausgeschlossen - sofern der Trainer Resultate liefert.

«Ich habe es ihm persönlich gesagt, und ich sage es jetzt auch öffentlich: Es liegt an Pal Dardai selbst, wie lange er Trainer ist. Das können sogar zehn Jahre werden», sagte der 49 Jahre alte Sport-Geschäftsführer des Berliner Fußball-Bundesligisten in einem Interview dem «Kicker» (27. September 2021): «Es liegt letztlich immer an der Arbeit, die jemand macht.»