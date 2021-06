Vertrag über zwei Jahre: Autohero neuer Hertha-Hauptsponsor

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat einen neuen Hauptsponsor gefunden.

Das Berliner E-Commerce-Unternehmen Autohero wird ab dem 1. Juli die Trikots der Berliner schmücken. Der Vertrag läuft über mindestens zwei Jahre, teilte der Verein am 04. Juni 2021 mit. Eine Option für eine dritte Saison sei ebenfalls vorhanden.

